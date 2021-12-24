Новак считает, что цена на газ в 2022 году может остаться высокой
21 декабря стоимость топлива в Европе побила исторический рекорд и впервые превысила $2100.
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Цена на газ в 2022 году может сохраниться высокой, так считает вице-премьер РФ Александр Новак.
"Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Напомним, 21 декабря цена газа в Европе побила исторический рекорд и впервые превысила $2100 за тысячу кубометров. Стоимость начала расти после того, как "Газпром" не стал бронировать мощности газопровода Ямал – Европа.
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