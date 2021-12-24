Новак считает, что цена на газ в 2022 году может остаться высокой

Цена на газ в 2022 году может сохраниться высокой, так считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".