Сенатор Цеков назвал интересной идею о вынесении магазинов алкоголя за пределы городов

Если в России алкогольные магазины станут выносить за пределы населённых пунктов, это будет иметь определённый эффект, но вызовет непонимание у непьющих людей, приобретающих спиртное только на торжества. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился сенатор Сергей Цеков, комментируя соответствующую инициативу общественников.

"Скажем так, 50 на 50 отношусь к этой идее. С одной стороны, можно, с другой — всё-таки нужно хорошо подумать. Есть вопросы. Хотя идея сама по себе интересная. Её в принципе можно обсуждать", — отметил парламентарий.

При этом он подчеркнул, что с употреблением алкоголя нужно бороться в основном воспитательными методами, показывать плюсы здорового образа жизни и то, к чему приводит алкоголизм.