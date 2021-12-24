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Сенатор Цеков назвал интересной идею о вынесении магазинов алкоголя за пределы городов

При этом парламентарий подчеркнул, что с употреблением спиртных напитков нужно бороться в основном воспитательными методами.

24 декабря, 06:50

© Pixabay

Если в России алкогольные магазины станут выносить за пределы населённых пунктов, это будет иметь определённый эффект, но вызовет непонимание у непьющих людей, приобретающих спиртное только на торжества. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился сенатор Сергей Цеков, комментируя соответствующую инициативу общественников.

"Скажем так, 50 на 50 отношусь к этой идее. С одной стороны, можно, с другой — всё-таки нужно хорошо подумать. Есть вопросы. Хотя идея сама по себе интересная. Её в принципе можно обсуждать", — отметил парламентарий.

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При этом он подчеркнул, что с употреблением алкоголя нужно бороться в основном воспитательными методами, показывать плюсы здорового образа жизни и то, к чему приводит алкоголизм.

Ранее диетолог Маргарита Королёва назвала новогодние традиции, которые уже много лет вредят здоровью. Некоторые привычки вошли у россиян в разряд любимых, но специалисты советуют от них отказаться.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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