НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Два человека погибли при пожаре в коронавирусной реанимации в Астрахани

По данным источника Лайфа, возгорание зафиксировали на первом этаже, площадь составляет 12 кв. метров.

24 декабря, 06:42

© Агентство "Москва" / Авилов Александр

В коронавирусной реанимации областной инфекционной больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошёл пожар. По данным источника Лайфа, возгорание зафиксировали на первом этаже, площадь составила 12 кв. метров.

Предварительно, два человека погибли. К настоящему моменту пожар ликвидирован.

В инфекционной больнице Мурманска взорвался кислородный баллон

В инфекционной больнице Мурманска взорвался кислородный баллон

А в сентябре один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области. Предварительно, пожар начался из-за телефонной зарядки, оставленной в сети.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1