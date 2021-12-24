Два человека погибли при пожаре в коронавирусной реанимации в Астрахани

В коронавирусной реанимации областной инфекционной больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошёл пожар. По данным источника Лайфа, возгорание зафиксировали на первом этаже, площадь составила 12 кв. метров.

А в сентябре один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области. Предварительно, пожар начался из-за телефонной зарядки, оставленной в сети.