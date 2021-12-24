Два человека погибли при пожаре в коронавирусной реанимации в Астрахани
По данным источника Лайфа, возгорание зафиксировали на первом этаже, площадь составляет 12 кв. метров.
© Агентство "Москва" / Авилов Александр
В коронавирусной реанимации областной инфекционной больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани произошёл пожар. По данным источника Лайфа, возгорание зафиксировали на первом этаже, площадь составила 12 кв. метров.
Предварительно, два человека погибли. К настоящему моменту пожар ликвидирован.
А в сентябре один человек погиб при пожаре в реанимационном отделении больницы в городе Лиски Воронежской области. Предварительно, пожар начался из-за телефонной зарядки, оставленной в сети.
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