Священника из Оренбурга Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми

Многодетного священника Николая Стремского приговорили к 21 году колонии строгого режима по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Такое решение вынес Саракташский районный суд Оренбургской области.

"Окончательно назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет, с лишением Стремского <…> государственной награды — ордена "Родительской славы", — огласил приговор судья.