Священника из Оренбурга Стремского приговорили к 21 году колонии за насилие над детьми
Суд также запретил обвиняемому в течение 20 лет заниматься деятельностью, связанной с несовершеннолетними.
Николай Стремский © LIFE
Многодетного священника Николая Стремского приговорили к 21 году колонии строгого режима по делу об изнасилованиях, насильственных действиях и других преступлениях против детей. Такое решение вынес Саракташский районный суд Оренбургской области.
"Окончательно назначить Стремскому Михаилу Евгеньевичу 21 год лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на 20 лет, с лишением Стремского <…> государственной награды — ордена "Родительской славы", — огласил приговор судья.
Напомним, Николая Стремского, который воспитывал 70 приёмных детей, 25 сентября 2019 года арестовали по подозрению в целой серии преступлений, в том числе в изнасиловании и неисполнении родительских обязанностей. Оренбургская епархия отстранила его от священнослужения на время следствия. Кроме того, Стремского лишили опекунства над детьми.
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