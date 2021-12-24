Читатели французской газеты Le Figaro бурно оценили материал, посвящённый обеспокоенности министра иностранных дел Германии Анналены Бербок обещаниями Владимира Путина ответить на агрессивную политику Запада. Пользователи предложили главе МИД подумать об энергетике страны, а не об Украине.

"Бедняжка! Она беспокоится. А недостача российского газа для обеспечения работы тепловых электростанций, когда ветряные турбины выйдут из строя, её не беспокоит? Странно наблюдать, как безответственная представительница "зелёных" входит в реальную политику," — написал пользователь Dany vda.

Другие же подчеркнули, что министр только начинает открывать для себя дипломатию, но при этом строит из себя крутую. Однако другие страны за ней не следуют, подмечают читатели. Комментатор с ником Ich bin ein Berliner даже указал на возраст Бербок, заметив, что ей ещё только предстоит проявить себя, ведь раньше она не брала ни одной серьёзной ответственности.

Некоторым пользователям эта ситуация напомнила кризис, возникший при размещении советских ракет на Кубе в 1962 году. Только теперь, как заметили читатели, драма не на острове, а у границ России. Пользователь Jean Mirliton указал, что реакция Москвы на происходящее понятна, ведь после всех обещаний НАТО и различных войн размещение военной техники вблизи российской границы не может не раздражать.