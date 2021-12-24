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Гинцбург заявил об эффективности нового препарата для лечения ковида против "омикрона"

По словам главы центра имени Гамалеи, клинические исследования лекарства планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трёх месяцев.

24 декабря, 05:14

© ТАСС / Эрик Романенко

Новый российский препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, разрабатываемый специалистами центра имени Гамалеи, эффективен и против штамма "омикрон". Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает", — сказал учёный в беседе с РИА "Новости".

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Гинцбург также уточнил, что клинические исследования препарата должны стартовать после новогодних праздников и завершиться в течение трёх месяцев.

Отметим, Центр имени Гамалеи сейчас работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител. В конце ноября текущего года замглавы центра Денис Логунов сообщал, что лекарство находится в высокой степени готовности и может быть зарегистрировано в течение трёх-пяти месяцев.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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