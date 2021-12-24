Гинцбург заявил об эффективности нового препарата для лечения ковида против "омикрона"

Новый российский препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, разрабатываемый специалистами центра имени Гамалеи, эффективен и против штамма "омикрон". Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

"Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает", — сказал учёный в беседе с РИА "Новости".

Гинцбург также уточнил, что клинические исследования препарата должны стартовать после новогодних праздников и завершиться в течение трёх месяцев.