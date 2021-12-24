Гинцбург заявил об эффективности нового препарата для лечения ковида против "омикрона"
По словам главы центра имени Гамалеи, клинические исследования лекарства планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трёх месяцев.
© ТАСС / Эрик Романенко
Новый российский препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител, разрабатываемый специалистами центра имени Гамалеи, эффективен и против штамма "омикрон". Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.
"Набор моноклональных антител проверен на "омикроне" и очень хорошо работает", — сказал учёный в беседе с РИА "Новости".
Гинцбург также уточнил, что клинические исследования препарата должны стартовать после новогодних праздников и завершиться в течение трёх месяцев.
Отметим, Центр имени Гамалеи сейчас работает над препаратом против коронавируса на основе моноклональных антител. В конце ноября текущего года замглавы центра Денис Логунов сообщал, что лекарство находится в высокой степени готовности и может быть зарегистрировано в течение трёх-пяти месяцев.
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