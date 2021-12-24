Заммэра Москвы Ракова: Новые антиковидные ограничения в столице не требуются
В городе наблюдается спад заболеваемости и дельта-штамм уже не представляет той опасности, что была летом или осенью, заметила она.
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Вводить нерабочие дни перед Новым годом в Москве нет необходимости, поэтому новые антиковидные ограничения не планируются. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сформировалась иммунная прослойка, растёт количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город, в принципе, живёт полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает", — сказала Ракова в интервью РИА "Новости".
Она уточнила, что, очевидно, дельта-штамм уже не достигнет того пика заболеваемости, который был осенью этого года или летом. Поэтому никакой необходимости в нерабочих днях на сегодняшний день нет, добавила заммэра.
Ранее Лайф писал, что вирусолог Альтштейн не исключил вероятность лавинообразного распространения "омикрона". С таким предостережением также выступил молекулярный биолог Базыкин, объяснив это на примере экспоненты.
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