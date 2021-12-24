Суд перенёс рассмотрение иска Росрыболовства к "Норникелю" на февраль
Это связано с подготовкой мирового соглашения ответчиком, уточнили в инстанции.
Последствия аварии на ТЭЦ-3. Фото © "Норникель"
Предварительное судебное заседание по рассмотрению иска Енисейского территориального управления Росрыболовства к принадлежащей "Норникелю" Норильско-Таймырской энергетической компании о взыскании ущерба водным ресурсам в размере 58,7 миллиарда рублей после утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в прошлом году перенесено. Об этом сообщили в Арбитражном суде Красноярского края.
"Предварительное судебное заседание отложено на 18 февраля 2022 года", — уточнили в инстанции.
Это связано с подготовкой мирового соглашения ответчиком, уточнили в инстанции.
Напомним, в мае 2020 года на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После экстренного совещания с президентом России в Красноярском крае был введён режим ЧС. Лайф публиковал видео масштабных работ МЧС в зоне экологической катастрофы. В ходе расследования аварии был арестован и осуждён бывший мэр Норильска Ринат Ахметчин. Арбитражный суд назначил дочернему предприятию "Норникеля" штраф в размере 146 млрд рублей, компания выплатила его полностью.
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