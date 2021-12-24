Суд перенёс рассмотрение иска Росрыболовства к "Норникелю" на февраль

Предварительное судебное заседание по рассмотрению иска Енисейского территориального управления Росрыболовства к принадлежащей "Норникелю" Норильско-Таймырской энергетической компании о взыскании ущерба водным ресурсам в размере 58,7 миллиарда рублей после утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в прошлом году перенесено. Об этом сообщили в Арбитражном суде Красноярского края.