Иммунолог Крючков назвал оптимальный срок для ревакцинации от омикрон-штамма ковида

Несмотря на рекомендации медиков ревакцинироваться от коронавируса через полгода, распространение омикрон-штамма может сократить временное "окно" до четырёх месяцев. Так считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

"Никаких "если" уже нет. Омикрон-штамм коронавируса уже пришёл в Россию. До конца декабря этого года он станет доминирующим в Москве и Санкт-Петербурге, а потом пойдёт дальше. С учётом того что мы знаем о темпе распространения "омикрона" и его влиянии на организм, лучше всего повторно получить прививку во временном окне до четырёх месяцев", — рассказал Крючков в интервью радио Sputnik.

Крючков считает, что новый вариант возбудителя CoViD-19 слишком заразный, поэтому для защиты от него требуется достаточно высокий уровень антител. Специалист отмечает, что людей с сохранением иммунитета для защиты от "омикрона" в течение девяти, десяти или двенадцати месяцев, вероятнее всего, не существует. Среднестатистическому взрослому россиянину специалист рекомендует для повторной прививки "Спутник лайт", а пожилым — "Спутник V".