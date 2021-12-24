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Представитель МИД РФ Полищук назвал условие для переговоров по транзиту газа через Украину

Киев может поднимать вопрос о продлении контракта за три года до его окончания только в политических целях, считает дипломат.

24 декабря, 03:22
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/4488272487907318" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Газ</a><a href="https://www.facebook.com/GazpromNews/photos/4488272487907318" target="_blank" rel="noopener noreferrer">пром"</a></p>

Фото © Facebook / "Газпром"

Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину при наличии покупателя, информации об объёмах и условиях поставок. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется чёткое понимание, кто из партнёров будет готов закупать российский газ, в каких объёмах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом дипломат уточнил, что этот вопрос носит исключительно коммерческий характер и никак не связан с политикой. Действующий транзитный контракт завершится после 31 декабря 2024 года, и то, что Украина поднимает этот вопрос за три года до его завершения, явно намекает на политические цели, заверил Полищук.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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