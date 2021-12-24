Представитель МИД РФ Полищук назвал условие для переговоров по транзиту газа через Украину

Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину при наличии покупателя, информации об объёмах и условиях поставок. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется чёткое понимание, кто из партнёров будет готов закупать российский газ, в каких объёмах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична", — приводит его слова РИА "Новости".

При этом дипломат уточнил, что этот вопрос носит исключительно коммерческий характер и никак не связан с политикой. Действующий транзитный контракт завершится после 31 декабря 2024 года, и то, что Украина поднимает этот вопрос за три года до его завершения, явно намекает на политические цели, заверил Полищук.