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Поддержка штанов: Рискнёт ли Евросоюз уничтожить рынок энергоносителей ради Киева

Если Евросоюз обяжет через суд Россию транспортировать газ по территории Украины, то такой прецедент уничтожит рынок энергоносителей.

23 декабря, 21:40
<p>Фото © Danil Shamkin / NurPhoto via ZUMA Press</p>

Фото © Danil Shamkin / NurPhoto via ZUMA Press

Недальновидная антироссийская политика загнала ЕС в ловушку — пока Брюссель затягивал запуск газопровода "Северный поток – 2", цены на энергоносители в Европе достигли заоблачных высот. А Украина, которой больше нечем топить и не на что покупать энергию, пытается заставить Россию прокачивать через её территорию более крупные объёмы газа, чем те, что идут через неё сейчас. Для этого "Нафтогаз" направил жалобу в Еврокомиссию, где изложил свои требования. Однако чиновники из ЕС решили не торопиться: "Не намерены более комментировать это на данный момент", — ответила представитель Еврокомиссии Мария Тсони.

Ранее "Нафтогаз" обвинял "Газпром" в том, что тот уменьшил продажу газа на спотовом рынке Евросоюза в условиях увеличивающегося спроса, а также "ограничивал возможность других компаний поставлять дополнительные объёмы газа в Европу и конкурировать". Российский поставщик сообщил, что все взятые на себя контрактные обязательства он выполняет, что подтвердил и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим всё по плану, — пояснили в "Газпроме".

Как полагает политолог Александр Роджерс, Украине в её теперешнем положении действительно непросто. С другой стороны, "Газпром" руководствуется действующим контрактом и крайне внимательно следит за тем, чтобы не допускать никаких нарушений.

Смысл истерики уже не в логике договора, а в том, чтобы передать всю степень отчаяния. С Россией напрямую у них тоже не получается договориться, они и скидку предложили "Газпрому" — снизить на 50% стоимость прокачки, но у российского оператора своя стратегия: заниматься бизнесом, а не благотворительностью. Единственное, на что реально могут рассчитывать в Киеве, — это политически мотивированное решение в пользу Незалежной, такое уже случалось, — сказал эксперт.

Эту же тему на пресс-конференции поднял и Владимир Путин, заявив, что ситуация усложняется ещё и тем, что Польша закупает газ по реверсу в Германии, а после перепродаёт его на Украину.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж". © LIFE

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж". © LIFE

Есть все основания полагать, что газ идёт на Украину. Может, обратиться в инстанции и разобраться? Может, лучше подавать в Европу, чем пытаться кому-то там поддержать штаны?отметил Путин.

Президент России привёл любопытный пример, достаточно неплохо объясняющий, что за фасадом из красивых пожеланий представителей Евросоюза интересует только собственная выгода, считает политолог Марат Баширов.

Несколько дней западные СМИ писали, что газопровод Ямал – Европа перекрывается, так как "Газпром" не зарезервировал мощности, но в реальности произошло другое. Оказалось, что ранее Берлину было закачено 5,6 млрд кубометров газа, немцы его купили не в рамках долгосрочного контракта, а отдельно, где-то по цене 300 долларов за 1000 кубометров. Когда цена выросла, стали его продавать на спотовом рынке и через Польшу начали прокачивать на Украину. Труба одновременно в две стороны транспортировать газ не может. Всё это говорит только о том, что в Европе есть кто-то хорошо осведомлённый, и он отлично на всей этой истории зарабатывает, абсолютно не обращая внимания на энергобезопасность, цены и прочие мелочи, — подчеркнул Баширов.

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При этом, как полагает политолог Алексей Мухин, чисто теоретически Украина может получить выгодное для неё решение суда, так как европейские судебные инстанции достаточно сильно себя скомпрометировали и вполне международное право могут подменить правом сильного.

У нас идёт судилище по MH-17, непонятна судьба железного кредита, выданного ещё при Януковиче, так что допустить можно и такое, что Украину поддержат. Вопрос в том, что подобное решение со стороны евроинститутов будет финальным ударом по классической рыночной системе торговли энергоносителями. Появится прецедент, в рамках которого международное право заменят правом сильного. Я полагаю, что в этом случае мировая экономика будет ввергнута в хаос, — заявил Мухин.

Напомним, действующий газовый контракт между Россией и Украиной заключён до конца 2024 года и предполагает прокачку 40 млрд кубических метров газа в год. В случае если Россия будет прокачивать меньшее количество газа, она будет обязана платить в том числе и за непрокаченное топливо.

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Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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