Поддержка штанов: Рискнёт ли Евросоюз уничтожить рынок энергоносителей ради Киева Если Евросоюз обяжет через суд Россию транспортировать газ по территории Украины, то такой прецедент уничтожит рынок энергоносителей. 23 декабря, 21:40 Фото © Danil Shamkin / NurPhoto via ZUMA Press

Недальновидная антироссийская политика загнала ЕС в ловушку — пока Брюссель затягивал запуск газопровода "Северный поток – 2", цены на энергоносители в Европе достигли заоблачных высот. А Украина, которой больше нечем топить и не на что покупать энергию, пытается заставить Россию прокачивать через её территорию более крупные объёмы газа, чем те, что идут через неё сейчас. Для этого "Нафтогаз" направил жалобу в Еврокомиссию, где изложил свои требования. Однако чиновники из ЕС решили не торопиться: "Не намерены более комментировать это на данный момент", — ответила представитель Еврокомиссии Мария Тсони.

Ранее "Нафтогаз" обвинял "Газпром" в том, что тот уменьшил продажу газа на спотовом рынке Евросоюза в условиях увеличивающегося спроса, а также "ограничивал возможность других компаний поставлять дополнительные объёмы газа в Европу и конкурировать". Российский поставщик сообщил, что все взятые на себя контрактные обязательства он выполняет, что подтвердил и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

— У нас обязательства перед клиентами по поставкам газа. Мы их вычисляем в соответствии с заявками. А как, по каким направлениям — это наша внутренняя кухня. Мы выполняем свои обязательства перед потребителями, перед теми, кто у нас купил газ. С этим всё по плану, — пояснили в "Газпроме".

Как полагает политолог Александр Роджерс, Украине в её теперешнем положении действительно непросто. С другой стороны, "Газпром" руководствуется действующим контрактом и крайне внимательно следит за тем, чтобы не допускать никаких нарушений.

— Смысл истерики уже не в логике договора, а в том, чтобы передать всю степень отчаяния. С Россией напрямую у них тоже не получается договориться, они и скидку предложили "Газпрому" — снизить на 50% стоимость прокачки, но у российского оператора своя стратегия: заниматься бизнесом, а не благотворительностью. Единственное, на что реально могут рассчитывать в Киеве, — это политически мотивированное решение в пользу Незалежной, такое уже случалось, — сказал эксперт.

Эту же тему на пресс-конференции поднял и Владимир Путин, заявив, что ситуация усложняется ещё и тем, что Польша закупает газ по реверсу в Германии, а после перепродаёт его на Украину.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж". © LIFE

— Есть все основания полагать, что газ идёт на Украину. Может, обратиться в инстанции и разобраться? Может, лучше подавать в Европу, чем пытаться кому-то там поддержать штаны? — отметил Путин.

Президент России привёл любопытный пример, достаточно неплохо объясняющий, что за фасадом из красивых пожеланий представителей Евросоюза интересует только собственная выгода, считает политолог Марат Баширов.

— Несколько дней западные СМИ писали, что газопровод Ямал – Европа перекрывается, так как "Газпром" не зарезервировал мощности, но в реальности произошло другое. Оказалось, что ранее Берлину было закачено 5,6 млрд кубометров газа, немцы его купили не в рамках долгосрочного контракта, а отдельно, где-то по цене 300 долларов за 1000 кубометров. Когда цена выросла, стали его продавать на спотовом рынке и через Польшу начали прокачивать на Украину. Труба одновременно в две стороны транспортировать газ не может. Всё это говорит только о том, что в Европе есть кто-то хорошо осведомлённый, и он отлично на всей этой истории зарабатывает, абсолютно не обращая внимания на энергобезопасность, цены и прочие мелочи, — подчеркнул Баширов.

При этом, как полагает политолог Алексей Мухин, чисто теоретически Украина может получить выгодное для неё решение суда, так как европейские судебные инстанции достаточно сильно себя скомпрометировали и вполне международное право могут подменить правом сильного.

— У нас идёт судилище по MH-17, непонятна судьба железного кредита, выданного ещё при Януковиче, так что допустить можно и такое, что Украину поддержат. Вопрос в том, что подобное решение со стороны евроинститутов будет финальным ударом по классической рыночной системе торговли энергоносителями. Появится прецедент, в рамках которого международное право заменят правом сильного. Я полагаю, что в этом случае мировая экономика будет ввергнута в хаос, — заявил Мухин.

Напомним, действующий газовый контракт между Россией и Украиной заключён до конца 2024 года и предполагает прокачку 40 млрд кубических метров газа в год. В случае если Россия будет прокачивать меньшее количество газа, она будет обязана платить в том числе и за непрокаченное топливо.

Авторы Никита Юрченко