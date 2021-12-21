5 экономических ударов, которые ждут Литву в случае транспортной блокады Калининграда Эксперты, опрошенные Лайфом, спрогнозировали, какими могут быть ответные меры со стороны России. И это не только контрблокада литовских портов. 21 декабря, 18:10 Проверка продукции на таможенном посту. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил обеспокоенность, что в находящейся по соседству с областью Литве строят планы об ограничении грузового потока из Белоруссии.

— Я очень переживаю, что слышны какие-то инициативы ограничить транзит белорусских товаров через территорию Литвы. И прошу у всех помощи. Вообще-то есть Калининград. И помимо того, что через нас что-то может проходить транзитом, мы, вообще-то, и белорусские товары потребляем — продукты, стройматериалы и не только, — заявил он.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выходит из здания Правительства Калининградской области. Фото © ТАСС / Виталий Невар

Ранее представитель Министерства транспорта Литвы выступил с предложением ограничить товары, которые импортируются, закупаются либо проходят транзитом через республику с территории Белоруссии. В МИД России заявили, что, в случае если это скажется на снабжении Калининградской области, Москва примет ответные меры. Тема блокады Калининградской области обсуждается уже давно.

Повышение цен на газ

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— На хабе ТТФ цена на газ уже превысила две тысячи долларов за тысячу кубометров. И, судя по неадекватности европолитиков, которые не только продолжают затягивать сертификацию СП-2, но и закрывают АЭС и угольные ТЭС, это далеко не предел. Если Прибалтика будет покупать газ по таким же ценам, то там вообще никакого производства не останется — не говоря уже о росте стоимости ЖКХ, — отметил политолог Александр Роджерс.

Отказ от литовских портов и ставка на Усть-Лугу в Ленинградской области

Морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Фото © ТАСС / Анатолий Медведь

Политолог Александр Роджерс считает, что России придётся сделать ставку на Усть-Лугу и перебросить весь транзит в Ленинградскую область. Он напоминает: Москва уже прекратила транспортировку, перегрузку нефтепродуктов в этих портах. Политолог Марат Баширов отметил, что наша задача — создать полноценный морской транспортный коридор, который ликвидирует необходимость в Литве как в транзитном пункте.

Кроме того, Литва уже в начале декабря просила поддержки у ЕС, испортив отношения с Китаем и лишившись его транзита. Пекин блокировал литовские грузы, возмутившись открытием в Вильнюсе представительства Тайваня, который КНР считает своей провинцией. И теперь Вильнюс может поставить крест на некогда прибыльном портовом бизнесе.

Переброска грузов в Эстонию и Латвию

Транспортировка нефти в порту. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Против Литвы играет и тот фактор, что Латвия и Эстония "евросолидарность" соблюдать не собираются, в случае если речь идёт о прибыли. Так, белорусский трафик через Таллин уже начинает увеличиваться: Минск туда перебрасывает свои торговые потоки.

— Обращу внимание: соседняя Латвия уже сообщила, что готова к перенаправлению трафика российских грузов через латвийские порты. То есть Россия ещё не заявила, а они уже готовы. Всё это, конечно, наглядная иллюстрация "прибалтийской солидарности", — отметил политолог Алексей Мартынов.

Персональные санкции

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— Ещё один вариант ограничительных мер — ввести персональные санкции в отношении организаций или частных лиц, аккуратно пробивая карманы литовского бизнеса, — предлагает доцент финансового университета Геворг Мирзаян. К примеру, запреты на сотрудничество могут быть наложены не только на бизнес по транспортировке, но и сельскохозяйственный и рыболовный.

Исключение из электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы

Рига, Латвия. Фото © Michal Fludra / NurPhoto

— Литовские политики уже давно сами говорят о том, что им необходимо выйти из ЕЭСР и покупать электричество у Швеции и Дании вместо России и Белоруссии. Правда, это в три-четыре раза дороже, но русофобия — это вообще дорого, — говорит Александр Роджерс. — Им для этого нужно перестраивать свою энергосистему. А нашим же для отключения Прибалтики достаточно просто условно отключить рубильник, прекратив перетоки.