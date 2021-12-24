"Роскосмос" сообщил об изменении высоты орбиты МКС перед полётами "Союзов"

Орбиту Международной космической станции снизили на 1,8 километра перед полётом корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19" в 2022 году. Об этом сообщила госкорпорация "Роскосмос".

"Высоту орбиты МКС уменьшили примерно на 1,8 км для начала подготовки к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-21". В 04:18 мск были включены двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18". Они проработали 539,4 секунды, а величина импульса составила 1,06 м/с", — говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" также сообщили, что ракета "Союз-2.1б" с 36 спутниками OneWeb доставлена на стартовый комплекс на Байконуре. Пока она находится в горизонтальном положении на транспортно-установочном агрегате, однако специалисты уже устанавливают её в стартовую систему. Её запуск запланирован на 27 декабря в 16:10 мск. Он станет двенадцатым по программе OneWeb и пятым, выполненным с космодрома Байконур.