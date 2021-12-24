Главврач Вечорко назвал последнюю волну ковида одной из самых напряжённых в России
Прежде всего это связано с тем, что пациенты более тяжело реагировали на терапию, а дельта-штамм, доминировавший в стране, вызывал тяжёлое течение болезни.
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Последняя волна коронавируса в России стала одной из самых напряжённых. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве — Валерий Вечорко.
"Наверное, последняя волна — одна из самых напряжённых за время работы с ковидом, потому что иногда доходили до больших цифр госпитализированных и реанимационных больных. Пациенты более тяжело поддавались терапии", — заявил он в беседе с РИА "Новости".
Вечорко также подчеркнул, что в эту волну значительно преобладал штамм "дельта". По его словам, эта разновидность вируса вызывает крайне тяжёлое течение болезни, поскольку в ходе него стремительно развивается дыхательная недостаточность. И, как следствие, увеличивается число летальных исходов, добавил он.
Медик уверен, что вакцинация является наиболее цивилизованным и эффективным способом, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса.
Ранее Владимир Путин назвал недостаточным коллективный иммунитет к ковиду в России. Президент выразил надежду, что в первой половине следующего года мы достигнем уровня уже 80%. При этом депутат Хубезов выразил уверенность в том, что если эти сроки не соблюсти, то не будет должного эффекта, необходимого для борьбы с ковидом.
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