Главврач Вечорко назвал последнюю волну ковида одной из самых напряжённых в России

Последняя волна коронавируса в России стала одной из самых напряжённых. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве — Валерий Вечорко.

"Наверное, последняя волна — одна из самых напряжённых за время работы с ковидом, потому что иногда доходили до больших цифр госпитализированных и реанимационных больных. Пациенты более тяжело поддавались терапии", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

Вечорко также подчеркнул, что в эту волну значительно преобладал штамм "дельта". По его словам, эта разновидность вируса вызывает крайне тяжёлое течение болезни, поскольку в ходе него стремительно развивается дыхательная недостаточность. И, как следствие, увеличивается число летальных исходов, добавил он.