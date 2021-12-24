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Главврач Вечорко назвал последнюю волну ковида одной из самых напряжённых в России

Прежде всего это связано с тем, что пациенты более тяжело реагировали на терапию, а дельта-штамм, доминировавший в стране, вызывал тяжёлое течение болезни.

24 декабря, 04:00
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Последняя волна коронавируса в России стала одной из самых напряжённых. Об этом заявил главный врач городской клинической больницы № 15 имени Филатова в Москве — Валерий Вечорко.

"Наверное, последняя волна — одна из самых напряжённых за время работы с ковидом, потому что иногда доходили до больших цифр госпитализированных и реанимационных больных. Пациенты более тяжело поддавались терапии", — заявил он в беседе с РИА "Новости".

Вечорко также подчеркнул, что в эту волну значительно преобладал штамм "дельта". По его словам, эта разновидность вируса вызывает крайне тяжёлое течение болезни, поскольку в ходе него стремительно развивается дыхательная недостаточность. И, как следствие, увеличивается число летальных исходов, добавил он.

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Медик уверен, что вакцинация является наиболее цивилизованным и эффективным способом, чтобы защитить себя и своих близких от коронавируса.

Ранее Владимир Путин назвал недостаточным коллективный иммунитет к ковиду в России. Президент выразил надежду, что в первой половине следующего года мы достигнем уровня уже 80%. При этом депутат Хубезов выразил уверенность в том, что если эти сроки не соблюсти, то не будет должного эффекта, необходимого для борьбы с ковидом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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