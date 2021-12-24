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Психолог Разумовская объяснила, как встретить Новый год одиноким людям

К таким советам следует прислушиваться не только во время праздников, но и в обычной жизни.

24 декабря, 05:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Тем, кто по какой-то причине будет встречать Новый год в одиночку, лучше всего следовать за своими желаниями: если устал — нужно лечь спать, а если хочется чего-то необычного — найти оригинальную вечеринку. Об этом заявила старший преподаватель кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа Елена Разумова. Главное, о чём она предупреждает, — не ожидать чего-то от других и принимать решения самостоятельно.

"Важно быть в контакте с собой и быть честным с собой. Главное правило — не насиловать себя и не делать то, что тебе сейчас не созвучно. Следует прислушаться к себе и понять, чего я хочу в этот новогодний вечер. Возможно, этот ответ на вопрос удивит, может быть, порадует", — приводит её слова РИА "Новости".

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Ещё одним способом получить положительные эмоции специалист назвала помощь другим. Так, можно отправиться в детский дом или в пансионат для пожилых и организовать там какое-то мероприятие. Это очень действенный способ отойти от зацикленности на себе и своём страдании о том, что можно дать миру, заявила эксперт. С ней согласился психолог-консультант Психологического центра на Волхонке Илья Шабшин. Он подчеркнул, что тем, кто остался один на праздники, нужно прислушиваться к себе, а не следовать каким-то трендам.

"Надо порадоваться, что именно я могу принять решение, подходящее для меня. Это не трагедия, что не происходит какого-то ритуала, это всё шаблоны. Я могу сделать выбор, который мне по душе", — сказал Шабшин.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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