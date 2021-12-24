Массовое ДТП с участием 50 машин произошло в Германии из-за ледяного дождя
Несколько человек получили травмы, они госпитализированы. Автобан был полностью заблокирован для передвижения в обе стороны.
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Массовая авария с участием порядка 50 автомобилей произошла на автобане у города Амберг в федеральной земле Бавария в Германии. Всему виной стал гололёд, вызванный ледяным дождём, сообщает газета Bild.
Отмечается, что несколько человек получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, авария полностью заблокировала трассу. По словам сотрудников полиции, даже они с трудом добирались до места происшествия.
По данным издания Theaktuellenews, из-за непогоды аварии происходили и в других областях Германии. Так, в Дрохтерзене (Нижняя Саксония) 37-летний мужчина не справился с управлением и попал в ДТП, в результате аварии погибла его 15-летняя дочь. Сам мужчина, двое его детей в возрасте четырёх и восьми лет, а также 15-летний мальчик, находившиеся в салоне, были серьёзно ранены. Непрекращающийся снегопад продолжает вызывать проблемы для водителей, метеоцентры и дорожные службы предупреждают жителей страны об опасности на дорогах.
Ранее Лайф рассказывал, что в ДТП с колонной военной техники США в Германии погиб человек, ещё восемь пострадали. Как минимум два автомобиля полностью сгорели после вспыхнувшего от удара пожара.
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