Массовое ДТП с участием 50 машин произошло в Германии из-за ледяного дождя

Отмечается, что несколько человек получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, авария полностью заблокировала трассу. По словам сотрудников полиции, даже они с трудом добирались до места происшествия.

По данным издания Theaktuellenews, из-за непогоды аварии происходили и в других областях Германии. Так, в Дрохтерзене (Нижняя Саксония) 37-летний мужчина не справился с управлением и попал в ДТП, в результате аварии погибла его 15-летняя дочь. Сам мужчина, двое его детей в возрасте четырёх и восьми лет, а также 15-летний мальчик, находившиеся в салоне, были серьёзно ранены. Непрекращающийся снегопад продолжает вызывать проблемы для водителей, метеоцентры и дорожные службы предупреждают жителей страны об опасности на дорогах.