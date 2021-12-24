НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Массовое ДТП с участием 50 машин произошло в Германии из-за ледяного дождя

Несколько человек получили травмы, они госпитализированы. Автобан был полностью заблокирован для передвижения в обе стороны.

24 декабря, 05:00
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TAG24M/status/1474126428954406922/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TAG24 NEWS München</a></p>

Фото © Twitter / TAG24 NEWS München

Массовая авария с участием порядка 50 автомобилей произошла на автобане у города Амберг в федеральной земле Бавария в Германии. Всему виной стал гололёд, вызванный ледяным дождём, сообщает газета Bild.

Отмечается, что несколько человек получили травмы и были госпитализированы. Кроме того, авария полностью заблокировала трассу. По словам сотрудников полиции, даже они с трудом добирались до места происшествия.

По данным издания Theaktuellenews, из-за непогоды аварии происходили и в других областях Германии. Так, в Дрохтерзене (Нижняя Саксония) 37-летний мужчина не справился с управлением и попал в ДТП, в результате аварии погибла его 15-летняя дочь. Сам мужчина, двое его детей в возрасте четырёх и восьми лет, а также 15-летний мальчик, находившиеся в салоне, были серьёзно ранены. Непрекращающийся снегопад продолжает вызывать проблемы для водителей, метеоцентры и дорожные службы предупреждают жителей страны об опасности на дорогах.

В Москве Land Cruiser выехал на встречку и влетел в автобус, семь человек пострадали

В Москве Land Cruiser выехал на встречку и влетел в автобус, семь человек пострадали

Ранее Лайф рассказывал, что в ДТП с колонной военной техники США в Германии погиб человек, ещё восемь пострадали. Как минимум два автомобиля полностью сгорели после вспыхнувшего от удара пожара.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1