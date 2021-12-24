Адвокаты всех топ-менеджеров "СДС-уголь" обжаловали их арест
Документы принял Центральный районный суд Кемерова. Все они проходят фигурантами уголовных дел после аварии на шахте "Листвяжная".
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Адвокаты всех арестованных топ-менеджеров компании "СДС-уголь", среди которых глава совета директоров Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, её технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты "Листвяжная" в Кузбассе Анатолий Лобанов, обжаловали их арест по уголовному делу об аварии на руднике. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.
"Защитниками Федяева, Лобанова, Якутова, Алексеева поданы апелляционные жалобы [на их арест]", — приводит сообщение ТАСС.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. К настоящему моменту тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
По делу об аварии суд арестовал владельца шахты "Листвяжная", председателя совета директоров компании "СДС-уголь" Михаила Федяева. Аналогичная мера пресечения избрана генеральному директору холдинга Геннадию Алексееву, техническому директору компании Антону Якутову, а также главному инженеру шахты "Листвяжная" Анатолию Лобанову. Кроме того, под стражу заключены главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, директор шахты Сергей Махраков, замдиректора Андрей Молостов и начальник участка шахты Сергей Герасименок.
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