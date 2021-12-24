Адвокаты всех топ-менеджеров "СДС-уголь" обжаловали их арест

Адвокаты всех арестованных топ-менеджеров компании "СДС-уголь", среди которых глава совета директоров Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев, её технический директор Антон Якутов и главный инженер шахты "Листвяжная" в Кузбассе Анатолий Лобанов, обжаловали их арест по уголовному делу об аварии на руднике. Об этом сообщили в Центральном районном суде Кемерова.