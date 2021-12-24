Диетолог Цапкина рассказала о допустимой суточной норме мандаринов
При всех полезных свойствах этого фрукта, следует быть внимательным, особенно людям, имеющим проблемы с желудком.
Фото © Pexels
Частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью, поскольку норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов. В количественном значении это не более четырёх–пяти штук, заявила диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина.
"Не нужно забывать о возможной аллергической реакции. Людям, страдающим гастритом, также стоит быть осторожными, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка", — рассказала Цапкина в интервью РИА "Новости".
В то же время эксперт отметила, что при нормальном состоянии желудочно-кишечного тракта содержащаяся в мандарине клетчатка, напротив, помогает нормализовать работу ЖКТ, а витамин С к тому же укрепляет иммунитет. Кроме того, добавила Цапкина, этот фрукт — отличный источник кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. А в комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. Также наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина в этом фрукте предотвращает образование раковых заболеваний, добавила медик.
Ранее Лайф писал, что диетологи Русакова и Круглова объяснили россиянам, как правильно выбирать мандарины. Перед употреблением фрукты следует тщательно промыть, так как в процессе чистки то, что находится на шкурке, может попасть на сам мандарин, отметили эксперты.
Комментариев: 0