Диетолог Цапкина рассказала о допустимой суточной норме мандаринов

Частое употребление мандаринов может привести к проблемам с печенью, поскольку норма фруктозы в день составляет не более 40 граммов. В количественном значении это не более четырёх–пяти штук, заявила диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина.

"Не нужно забывать о возможной аллергической реакции. Людям, страдающим гастритом, также стоит быть осторожными, так как мандарины могут раздражать слизистую оболочку кишечника и желудка", — рассказала Цапкина в интервью РИА "Новости".

В то же время эксперт отметила, что при нормальном состоянии желудочно-кишечного тракта содержащаяся в мандарине клетчатка, напротив, помогает нормализовать работу ЖКТ, а витамин С к тому же укрепляет иммунитет. Кроме того, добавила Цапкина, этот фрукт — отличный источник кальция, магния, калия, витаминов D, K и B. А в комплексе с фитонцидами и эфирными маслами цитрусовые помогают в борьбе с вирусами. Также наличие биофлаваноидов и антиоксиданта бета-каротина в этом фрукте предотвращает образование раковых заболеваний, добавила медик.