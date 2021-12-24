Каким знакам зодиака лучше не встречаться за новогодним столом

Подготовка к Новому году включает в себя множество аспектов, в том числе и составление списка гостей. Однако астрологи советуют подойти к вопросу и с энергетической точки зрения, ведь некоторым знакам зодиака просто нельзя оказываться вместе в замкнутом пространстве. О самых убийственных сочетаниях они рассказали "Волгоградской правде".

Овен и Телец

Говорят, противоположности притягиваются, но это не тот случай. Овны целеустремлённые трудоголики, которые всегда серьёзны и максимально внимательны к задаче. А Тельцы же любят посвящать время себе и тратить его на отдых или сон. Если есть возможность отложить дело или просто его не сделать, то рождённые под этим знаком ею однозначно воспользуются. Такая комбинация за новогодним столом легко приведёт к взрыву.

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Козерог и Рыбы

Похожая ситуация и у этой пары. Козероги очень серьёзны и логичны, они смотрят на мир трезво и любят деловой подход, не выносят пустых разглагольствований. А вот Рыбы, наоборот, вечно витают где-то в своих фантазиях, предпочитая мечтать о лучшей жизни, вместо того чтобы что-то реально для этого сделать. Рыбы одним своим существованием выводят Козерогов из себя, и такой конфликт не переживёт ни одна вечеринка.

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Лев и Дева