Как живёт Барбара Брыльска, которая стала затворницей из-за тяжёлой болезни

80-летняя артистка Барбара Брыльска, которая долгое время по праву удерживала титул секс-символа СССР, сейчас находится в весьма плачевном положении. Перед Новым годом все вспоминают её знаменитую роль в картине "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", поэтому журналисты стремятся взять интервью у белокурой Нади. Однако актриса в этот раз была весьма непреклонна, заявив, что не может даже встать с кровати, пишет "Стархит".

Фото © ТАСС / Бушухин Валерий

У 80-летней звезды и до этого были проблемы со спиной, но сейчас всё оказалось куда серьёзнее. Брыльска призналась журналистам, что сломала позвоночник, поэтому совершенно беспомощна. Вдобавок к этому она заболела и не может нормально пользоваться голосом. Это сразу насторожило поклонников по нескольким причинам.

Кадр из фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Фото © Kino-teatr.ru

Болезнь в настоящее время — всегда плохой знак, ведь даже если это не коронавирус, то ослабленный простудой иммунитет можно легко заразить любым вирусом. Именно из-за пандемии Брыльска и закрылась дома, отказываясь посещать различные шоу и светские мероприятия. "Я же в группе риска, стоит поберечь себя", — решила мудро женщина.

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Но ещё одной причиной для волнений стали слухи о том, что актриса до сих пор борется с раком языка. В 2017 году все активно заговорили об онкологии звезды, но та яростно всё отрицала. Однако позже, когда вокруг снова начали поговаривать о тяжёлой болезни артистки, она просто уходила от ответа, пишет kp.ru. "Почему бы вам просто не пожелать мне здоровья. У врачей хорошие прогнозы, поэтому волноваться не о чем", — говорила Брыльска журналистам.

Кадр из фильма "Ирония судьбы. Продолжение". Фото © Kino-teatr.ru

Остатки сил и здоровья актриса предпочитает посвящать семье — младшему сыну Людвигу и двоим внукам. Так она пытается отвлечься от ужасной трагедии, которая произошла почти 30 лет назад. В 1993 году старшая дочь Барбара разбилась на машине, и после её смерти актриса долгое время не могла прийти в себя. Брыльска постоянно рыдала от боли и стыда, не понимая, как она может ходить по земле, когда её дочь погибла.