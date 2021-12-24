Адвокат Пахтова назвала подарки, облагающиеся налогом

Чтобы не испортить себе праздники, важно помнить, что за некоторые подарки придётся уплатить налог. Об этом рассказала юрист Московской коллегии адвокатов "Указ" Татьяна Пахтова.

"В случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв уплата НДФЛ обязательна", — указала она в беседе с агентством "Прайм".

При этом Пахтова уточнила, что такие же подарки от близких родственников НДФЛ не облагаются. Также в случае получения в дар акций крупных компаний от банков налоги за такой доход уплачиваются дарителем, поскольку банк в этом случае является налоговым агентом.