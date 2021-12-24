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Адвокат Пахтова назвала подарки, облагающиеся налогом

Однако при получении их от близкого родственника дополнительных пошлин уплачивать не нужно, предупредила она.

24 декабря, 05:18
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Чтобы не испортить себе праздники, важно помнить, что за некоторые подарки придётся уплатить налог. Об этом рассказала юрист Московской коллегии адвокатов "Указ" Татьяна Пахтова.

"В случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв уплата НДФЛ обязательна", — указала она в беседе с агентством "Прайм".

При этом Пахтова уточнила, что такие же подарки от близких родственников НДФЛ не облагаются. Также в случае получения в дар акций крупных компаний от банков налоги за такой доход уплачиваются дарителем, поскольку банк в этом случае является налоговым агентом.

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А юрист Кучембаев рассказал, когда детей освободят от налога при продаже жилья. Для этого родителям ребёнка нужно соблюсти несколько вполне реальных условий, заметил эксперт.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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