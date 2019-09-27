Обвинённого в педофилии священника из Оренбурга лишили опекунства над детьми

Настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней дочери и растлении малолетних, лишили опекунства над детьми. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства образования Оренбургской области.

— Николай Стремский освобождён от обязанностей опекуна в отношении всех несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Таким образом, все несовершеннолетние дети были взяты на полное государственное содержание и обеспечены всем необходимым, в том числе одеждой и учебными принадлежностями. Сейчас они находятся в госучреждениях Оренбургской области.

Напомним, что ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал священника Николая Стремского до 12 ноября. Среди предъявленных обвинений — изнасилование, развратные действия и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Вместе с ним на несколько месяцев арестованы его дочь и зять. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении во время следствия.