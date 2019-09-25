На Урале арестовали священника, воспитывающего 70 приёмных детей

В полиции и региональном СК РФ происходящее комментировать отказываются, а местные СМИ утверждают, что речь идёт о преступлениях на сексуальной почве.

Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Заседание прошло в закрытом режиме, поэтому, по каким статьям обвиняют Стремского, официально не сообщается. Однако "АиФ-Оренбург" утверждает, что среди предъявленных обвинений — изнасилование, развратные действия и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

По данным местных СМИ, в суде защита просила обратить внимание на прежние заслуги священника: он инициатор и организатор православной гимназии, храмового комплекса в Саракташе. Кроме того, семья священника считается одной из самых многодетных в нашей стране. Адвокат настаивал на домашнем аресте, но суд согласился с требованием следствия и заключил настоятеля под стражу.

Протоиерей Николай и его супруга Галина Стремские воспитывают приёмных детей, взятых из детских домов области. C 1992 года в семье воспитывалось 70 детей-сирот. 58 из них уже выросли, определились в жизни: живут самостоятельно, учатся или работают, уже имеют свои семьи. По состоянию на 2017 год в семье воспитывалось 12 несовершеннолетних. Все они живут на территории Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия — это крупнейший в регионе религиозный комплекс. Храмы и часовни разрослись на площади в два гектара.

Сам Николай Стремский ранее уже становился фигурантом полицейских сводок. Священника дважды задерживали за нарушение правил дорожного движения. Осенью 2015 года он пытался скрыться от сотрудников полиции на своём выкрашенном под золото "мерседесе".

Когда батюшку поймали, он оказал сопротивление сотрудникам полиции и отказался от медосвидетельствования. После громкого инцидента священника отстранили от служения, но спустя полгода он снова вернулся на пост настоятеля.

В Оренбургской епархии заявили, что о задержании и аресте знают, однако свою позицию по факту произошедшего там ещё не сформировали.

Ранее Лайф сообщал, что вологодский священник пойдёт под суд за развращение 12-летней. По данным следствия, обвиняемый отправлял несовершеннолетней фото порнографического характера.

А в августе скандал разгорелся из-за видео с таинства крещения, на кадрах которого священник достаточно грубо окунает ребёнка в купель. Ролик вызвал возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей Всемирной паутины. Позднее глава Гатчинской епархии Митрофан извинился за поведение клирика.