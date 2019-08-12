В Гатчинской епархии извинились за поведение игумена, грубо крестившего ребёнка

Глава церковной структуры выразил надежду, что произошедшее не повлияет на духовную жизнь малыша и его семьи.

Епископ Гатчинский и Лужский Митрофан (Осяк) извинился за поведение игумена Фотия (Нечепоренко), отстранённого за неподобающее поведение при крещении ребёнка в Покровском храме Мариенбурга в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба Гатчинской епархии.

— Епископ Митрофан выражает сочувствие родителям и восприемникам крещённого ребёнка и приносит извинения за поведение клирика Гатчинской епархии, вызвавшее соблазн и осуждение в среде верующих, — говорится в сообщении.

Глава Гатчинской епархии выразил надежду, что произошедшее "не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи".

Церковная структура поясняет, что игумен Фотий "запрещается в священнослужении сроком на один год, без права ношения рясы, креста и преподания священнического благословения".

Напомним, что накануне появилось видео, на кадрах которого священник достаточно грубо окунает ребёнка в купель, несмотря на его плач и попытки матери забрать сына. Ролик вызвал большой резонанс и возмущение как свидетелей обряда, так и пользователей Сети.