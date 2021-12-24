Лавров: Полноценный диалог РФ и США послужил бы обеспечению глобальной стабильности

Полноценный диалог России и США объективно мог бы послужить обеспечению глобальной стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje, текст которого приводится на сайте МИД России.

"Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США — крупнейших ядерных державах — лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", — отметил глава МИД РФ.

Он также подчеркнул, что во взаимодействии России и США сложилась нездоровая обстановка и накопилось немало "раздражителей". Так, Америка проводит "откровенно недружественную линию", вводя санкции, выдвигая в адрес РФ бездоказательные обвинения и предпринимая другие враждебные шаги, добавил Лавров.