Лавров: Полноценный диалог РФ и США послужил бы обеспечению глобальной стабильности
Глава МИД также отметил, что Вашингтон проводит "откровенно недружественную" линию в отношениях с Москвой. Речь идёт в том числе о санкциях.
Сергей Лавров © ТАСС / Кирилл Каллиников / POOL
Полноценный диалог России и США объективно мог бы послужить обеспечению глобальной стабильности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje, текст которого приводится на сайте МИД России.
"Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США — крупнейших ядерных державах — лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов", — отметил глава МИД РФ.
Он также подчеркнул, что во взаимодействии России и США сложилась нездоровая обстановка и накопилось немало "раздражителей". Так, Америка проводит "откровенно недружественную линию", вводя санкции, выдвигая в адрес РФ бездоказательные обвинения и предпринимая другие враждебные шаги, добавил Лавров.
"Всё это создаёт токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения", — заключил министр.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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