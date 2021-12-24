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Лавров заявил, что втягивание Киева в НАТО грозит масштабным конфликтом в Европе

Глава МИД РФ отметил, что российский лидер Путин на встрече со своим коллегой из США Байденом "на конкретных примерах" показал деструктивную линию Украины.

24 декабря, 05:44

Сергей Лавров © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Курс на втягивание Украины в НАТО с возможностью появления у границ России ударных ракетных комплексов создаёт угрозы безопасности РФ, а это, в свою очередь, провоцирует военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje, текст которого приводится на сайте МИД России.

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"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создаёт неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон вплоть до масштабного конфликта в Европе", — сказал министр.

Он напомнил, что 7 декабря президент РФ Владимир Путин провёл беседу в режиме видеоконференцсвязи со своим американским коллегой Джо Байденом, которая позволила провести некую инвентаризацию договорённостей, которые были достигнуты при личной встрече лидеров в Женеве. Важное место в разговоре занял вопрос, связанный с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. По словам Лаврова, российский лидер "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на демонтаж "Минска".

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"Считаем, что прежде всего необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже", — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.


Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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