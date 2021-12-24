Лавров заявил, что втягивание Киева в НАТО грозит масштабным конфликтом в Европе
Глава МИД РФ отметил, что российский лидер Путин на встрече со своим коллегой из США Байденом "на конкретных примерах" показал деструктивную линию Украины.
Сергей Лавров © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Курс на втягивание Украины в НАТО с возможностью появления у границ России ударных ракетных комплексов создаёт угрозы безопасности РФ, а это, в свою очередь, провоцирует военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje, текст которого приводится на сайте МИД России.
"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создаёт неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон вплоть до масштабного конфликта в Европе", — сказал министр.
Он напомнил, что 7 декабря президент РФ Владимир Путин провёл беседу в режиме видеоконференцсвязи со своим американским коллегой Джо Байденом, которая позволила провести некую инвентаризацию договорённостей, которые были достигнуты при личной встрече лидеров в Женеве. Важное место в разговоре занял вопрос, связанный с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. По словам Лаврова, российский лидер "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на демонтаж "Минска".
"Считаем, что прежде всего необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже", — подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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