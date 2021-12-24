Лавров заявил, что втягивание Киева в НАТО грозит масштабным конфликтом в Европе

Курс на втягивание Украины в НАТО с возможностью появления у границ России ударных ракетных комплексов создаёт угрозы безопасности РФ, а это, в свою очередь, провоцирует военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете Oslobodenje, текст которого приводится на сайте МИД России.

"Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создаёт неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьёзные военные риски для всех вовлечённых сторон вплоть до масштабного конфликта в Европе", — сказал министр.

Он напомнил, что 7 декабря президент РФ Владимир Путин провёл беседу в режиме видеоконференцсвязи со своим американским коллегой Джо Байденом, которая позволила провести некую инвентаризацию договорённостей, которые были достигнуты при личной встрече лидеров в Женеве. Важное место в разговоре занял вопрос, связанный с украинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских соглашений. По словам Лаврова, российский лидер "на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на демонтаж "Минска".