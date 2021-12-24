Михаил Горбачёв поддержал диалог РФ и США по безопасности
При этом первый президент СССР отметил, что после распада Советского Союза Америке "ударило в голову высокомерие", что и повлекло за собой идею расширения НАТО.
Михаил Горбачёв © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Возобновить диалог между Россией и США по стабильности ещё не поздно. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с РИА "Новости".
"Триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО", — сказал политик, отвечая на вопрос, можно ли выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе без ущерба для РФ.
По его словам, вернуться к идеям коллективной безопасности, которые серьёзно обсуждались в 1991 году, ещё не поздно. Горбачёв отметил, что ему точно неизвестно, что происходило после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, "но какой-то процесс пошёл".
"Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности", — сказал политик.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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