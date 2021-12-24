Михаил Горбачёв поддержал диалог РФ и США по безопасности

Возобновить диалог между Россией и США по стабильности ещё не поздно. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с РИА "Новости".

"Триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО", — сказал политик, отвечая на вопрос, можно ли выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе без ущерба для РФ.

По его словам, вернуться к идеям коллективной безопасности, которые серьёзно обсуждались в 1991 году, ещё не поздно. Горбачёв отметил, что ему точно неизвестно, что происходило после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, "но какой-то процесс пошёл".