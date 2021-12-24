Экс-офицер СБУ Прозоров: Целью провокации Киева с химоружием в Донбассе может стать школа

Объектом провокации украинских военных с применением химического оружия в Донбассе может стать школа или больница. Таким мнением поделился бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА "Новости".

"Такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону ну и, конечно, республики Донбасса. Причём жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей", — заявил военный.

Прозоров отметил, что западные и украинские СМИ при таком развитии событий сразу же опубликуют сообщения, что диверсию организовали Россия и республики Донбасса. Кроме того, скорее всего, "найдут кого-то якобы причастного к провокации обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР".