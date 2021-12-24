Лайф публикует первое фото с места пожара в коронавирусной реанимации в Астрахани
Площадь возгорания составила 12 кв. метров. К настоящему моменту оно ликвидировано.
В распоряжении Лайфа оказалось первое фото с места пожара в коронавирусной реанимации областной инфекционной больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани. По предварительным данным, там погибло два человека.
Пожар в коронавирусной реанимации в Астрахани © LIFE
Напомним, возгорание зафиксировали утром 24 декабря на первом этаже, площадь составила 12 кв. метров. К настоящему моменту пожар ликвидирован.
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