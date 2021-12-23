В следующем году появятся новые выплаты: Владимир Путин назвал приоритеты российской экономики Какие перспективы в социальной сфере обозначил президент и как итоги пресс-конференции скажутся на экономике, в том числе на зарплатах, пособиях и курсе рубля? 23 декабря, 14:31 Фото © Shutterstock

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин подвёл экономические итоги 2021 года. Президент заявил, что в России за это время ожидается рост ВВП примерно на 4,5%, а инвестиций в основной капитал — на 6%. По итогам года положительное сальдо торгового баланса увеличится вдвое, и, что особенно важно, ожидается рост реальных располагаемых денежных доходов населения примерно на 3,5%.

— Очень важны также заявления, которые президент сделал относительно поддержки семей с детьми. То есть речь шла о том, что уже существующую систему поддержки необходимо совершенствовать, оказывая помощь детям от момента рождения до момента окончания школы, — полагает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Она отметила, что в России существует декретный отпуск, пособие при рождении ребёнка, материнский капитал, который с 2020 года можно получить уже при рождении первого ребёнка, а за второго размер маткапитала увеличивается, также есть пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, ежемесячная выплата на детей от трёх до семи лет и пособие для неполных семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Есть и пособия для детей военнослужащих.

— На наш взгляд, дорабатывать эту цепочку нужно, так как эти пособия хоть и существуют, но не все из них доступны каждой семье с детьми в возрасте до 17 лет. Пособия стали эффективным средством влияния на демографический процесс. Их должна получать каждая семья с детьми. Или почти каждая. Кроме, возможно, наиболее богатых семей, — считает Наталья Мильчакова.

Следующий год будет, согласно прогнозам государства, более оптимистичным, чем предыдущий. Соответственно, у государства будут средства, чтобы обеспечить поддержку семей с детьми.

— Пресс-конференция президента России нередко являлась фактором укрепления курса рубля в этот день. Сегодня курс повышается по отношению к доллару и евро, хотя какого-либо взрывного роста мы не видим. На рынок акций пресс-конференции президента оказывают воздействие не всегда. Сегодня акции снижаются. Видимо, большее значение для фондового рынка имеет ситуация за рубежом, в том числе, вероятно, распространение по миру штамма "омикрон", — пояснила Наталья Мильчакова.

Президент чётко подметил проблему нехватки рабочих рук. Дефицит кадров сейчас действительно наблюдается, и он во многом определяет экономическую ситуацию в стране, замедляя рост экономики. И он же (дефицит кадров) во многом влияет на ситуацию с безработицей, о снижении которой до 4,3% также говорил президент на пресс-конференции.

— Дело в том, что сейчас предложений на рынке труда становится больше, чем кандидатов. Причина — и отток мигрантов в пандемию, и бурная цифровизация бизнеса, требующая новых кадров и компетенций работников, и избыточная убыль населения. Так, в период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года смертность превысила 2,4 миллиона человек, а убыль населения приблизилась к одному миллиону россиян (без учёта миграции). Закономерно, что вместе с убылью населения снижается и число экономически активных россиян. Это и приводит к дефициту кадров и углублению демографической ямы, последствия которой экономика может ощущать на себе ещё долгие годы, так как избыточная смертность накладывается на низкую рождаемость, — отметил директор по развитию бизнеса компании "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

По его словам, такая ситуация будет во многом определять расклад на рынке труда в 2022 году. В условиях дефицита рабочих рук зарплаты могут пойти вверх — это плюс. При этом по многим направлениям — на линейных вакансиях, в IT, в строительстве, промышленном комплексе — в первую очередь.

Авторы Нина Важдаева