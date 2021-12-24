Саакашвили пожаловался на чрезмерное сближение Грузии с Россией

Грузия всё больше сближается с РФ, при этом теряет поддержку западных стран, считает бывший лидер государства Михаил Саакашвили. Своей точкой зрения политик поделился в "западном манифесте", он опубликован на его странице в "Фейсбуке". По утверждению Саакашвили, на его родине якобы всё громче звучат "разговоры об углублении отношений" с РФ и снятии дипограничений. Экс-президент считает, что в страну внедрили "агентов российских спецслужб", а эфиры ТВ и радио заполнены российским "контентом и пропагандой".

Саакашвили напомнил о сворачивании проектов круизных терминалов и глубоководного порта — предполагалось, что для Грузии они станут "окном в Европу". Как указал политик, вместо них "главным инфраструктурным проектом" якобы стало строительство новой дороги в РФ. По мнению Саакашвили, для Тбилиси эта трасса экономического значения не имеет.

Он также посетовал, что Грузия была лидером среди государств "Восточного партнёрства" Евросоюза, а на сегодняшний день значительно отстаёт от Молдавии и Украины по темпам сближения с Брюсселем. В ЕС, как добавил Саакашвили, в адрес Грузии чаще всего звучат слова "разочарование" и "усталость" — на языке дипломатии это означает регресс и отклонение от взятого курса. "Снижение темпов и активности также очевидно в плане интеграции", резюмировал политик, подчеркнув, что страна теперь якобы намного более зависима от российского рынка.