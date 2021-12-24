Фигуранты дела "Зимней вишни" получили от 7 до 18 лет колонии

Экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова получила 18 лет колонии общего режима за взятку в 7 млн рублей и отмывание денег при строительстве ТЦ "Зимняя вишня", а также за злоупотребление полномочиями.

"Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет", — сказала судья.

Также внесён приговор её заместителю — Светлане Шенгерей, она получила семь лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ. Сын Комковой Эдуард осуждён на 10 лет колонии, также он должен выплатить штраф в 70 млн, а глава строительной компании Никита Чередниченко — на 15 лет, кроме того, ему назначен штраф в 70,5 млн.