Фигуранты дела "Зимней вишни" получили от 7 до 18 лет колонии
Ранее суд уже вынес приговоры экс-гендиректору собственника ТЦ, гендиректору арендатора, техническому директору, охраннику, пожарным.
Экс-глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова получила 18 лет колонии общего режима за взятку в 7 млн рублей и отмывание денег при строительстве ТЦ "Зимняя вишня", а также за злоупотребление полномочиями.
"Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет", — сказала судья.
Также внесён приговор её заместителю — Светлане Шенгерей, она получила семь лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ. Сын Комковой Эдуард осуждён на 10 лет колонии, также он должен выплатить штраф в 70 млн, а глава строительной компании Никита Чередниченко — на 15 лет, кроме того, ему назначен штраф в 70,5 млн.
Ранее суд вынес приговоры экс-гендиректору компании — собственника центра Юлии Богдановой (14 лет), гендиректору основного арендатора "Зимней вишни" Надежде Судденок (13,5 года), техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву (11 лет). Охранник "Зимней вишни" Сергей Антюшин получил восемь лет колонии, глава компании по обслуживанию противопожарной системы в ТРЦ Игорь Полозиненко — 6,5 года, инженер противопожарной системы в центре Александр Никитин — 5,5 года. Также участвовавших в тушении "Зимней вишни" пожарных приговорили к пяти и шести годам колонии.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта 2018 года. В результате страшной трагедии погибло 60 человек, 37 из которых — дети, оказавшиеся запертыми в одном из кинозалов. Совладелец торгового центра Вячеслав Вишневский после пожара скрылся в другой стране. Спустя год его задержали в Польше и передали российским правоохранительным органам. В 2019 году на месте трагедии появился парк Ангелов, в котором высадили 60 сосен — по одной на каждого погибшего.
Суд в Кемерове по делу "Зимней вишни" © LIFE