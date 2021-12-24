Первый канал: "Поле чудес" сохранит своё название

Шоу "Поле чудес", которое выходит в эфир с 1990 года, сохранит своё название после перезапуска в новом формате. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Первый канал и телекомпания "ВИД" пришли к решению сохранить за шоу "Поле чудес" его историческое название", — заявили журналистам.

Там также отметили, что проект не будет воспроизводиться на других каналах.