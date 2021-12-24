Первый канал: "Поле чудес" сохранит своё название
В пресс-службе вещателя также подчеркнули, что проект не будет воспроизводиться на других каналах.
Кадр из передачи "Поле чудес" © YouTube / Первый канал
Шоу "Поле чудес", которое выходит в эфир с 1990 года, сохранит своё название после перезапуска в новом формате. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.
"Первый канал и телекомпания "ВИД" пришли к решению сохранить за шоу "Поле чудес" его историческое название", — заявили журналистам.
Там также отметили, что проект не будет воспроизводиться на других каналах.
Напомним, о перезапуске шоу "Поле чудес" стало известно в конце ноября. Тогда предполагалось, что программа получит новое название — "Наше поле чудес", а роль ведущего сохранится за Леонидом Якубовичем.
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