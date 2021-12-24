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Первый канал: "Поле чудес" сохранит своё название

В пресс-службе вещателя также подчеркнули, что проект не будет воспроизводиться на других каналах.

24 декабря, 07:47

Кадр из передачи "Поле чудес" © YouTube / Первый канал

Шоу "Поле чудес", которое выходит в эфир с 1990 года, сохранит своё название после перезапуска в новом формате. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала.

"Первый канал и телекомпания "ВИД" пришли к решению сохранить за шоу "Поле чудес" его историческое название", — заявили журналистам.

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Там также отметили, что проект не будет воспроизводиться на других каналах.

Напомним, о перезапуске шоу "Поле чудес" стало известно в конце ноября. Тогда предполагалось, что программа получит новое название — "Наше поле чудес", а роль ведущего сохранится за Леонидом Якубовичем.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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Комментариев: 1

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Alexander Ivanovсегодня в 08:23

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