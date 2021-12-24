Адвокат Полозов: Прокуратура Москвы отозвала повестку украинскому журналисту Цимбалюку
Ранее сообщалось, что поводом для беседы стали опубликованные представителем СМИ ролики, содержащие "признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам.
Украинский журналист Роман Цимбалюк © Facebook / Роман Цимбалюк
Столичная прокуратура отозвала повестку украинского журналиста Романа Цимбалюка. Об этом сообщил адвокат представителя СМИ Николай Полозов в беседе с РИА "Новости".
Юрист отметил, что сам приехал в надзорное ведомство, однако кабинет, в который надо было явиться, был закрыт. На месте также не оказалось ни одного из помощников прокурора.
"Другой прокурор сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад", — пояснил Полозов.
По словам юриста, в прокуратуре его попросили оставить мобильный телефон для связи. При этом подчеркнул, что ни его, ни самого журналиста не уведомили об отзыве повестки. Отметим, что адвокат не стал распространять информацию о местонахождении Цимбалюка "в интересах безопасности" клиента.
В прокуратуре пока не прокомментировали ситуацию.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Цимбалюка вызвали на допрос в Прокуратуру Москвы. Поводом стали опубликованные украинцем ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам.
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