Адвокат Полозов: Прокуратура Москвы отозвала повестку украинскому журналисту Цимбалюку

Столичная прокуратура отозвала повестку украинского журналиста Романа Цимбалюка. Об этом сообщил адвокат представителя СМИ Николай Полозов в беседе с РИА "Новости".

Юрист отметил, что сам приехал в надзорное ведомство, однако кабинет, в который надо было явиться, был закрыт. На месте также не оказалось ни одного из помощников прокурора.

"Другой прокурор сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад", — пояснил Полозов.

По словам юриста, в прокуратуре его попросили оставить мобильный телефон для связи. При этом подчеркнул, что ни его, ни самого журналиста не уведомили об отзыве повестки. Отметим, что адвокат не стал распространять информацию о местонахождении Цимбалюка "в интересах безопасности" клиента.

В прокуратуре пока не прокомментировали ситуацию.