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Адвокат Полозов: Прокуратура Москвы отозвала повестку украинскому журналисту Цимбалюку

Ранее сообщалось, что поводом для беседы стали опубликованные представителем СМИ ролики, содержащие "признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам.

24 декабря, 08:00
<p>Украинский журналист Роман Цимбалюк © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4765961746770392&set=pb.100000698416484.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роман Цимбалюк</a></p>

Украинский журналист Роман Цимбалюк © Facebook / Роман Цимбалюк

Столичная прокуратура отозвала повестку украинского журналиста Романа Цимбалюка. Об этом сообщил адвокат представителя СМИ Николай Полозов в беседе с РИА "Новости".

Юрист отметил, что сам приехал в надзорное ведомство, однако кабинет, в который надо было явиться, был закрыт. На месте также не оказалось ни одного из помощников прокурора.

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"Другой прокурор сказал, что отсутствует прокурор, они знают о вызове, однако вызов был отозван несколько дней назад", — пояснил Полозов.

По словам юриста, в прокуратуре его попросили оставить мобильный телефон для связи. При этом подчеркнул, что ни его, ни самого журналиста не уведомили об отзыве повестки. Отметим, что адвокат не стал распространять информацию о местонахождении Цимбалюка "в интересах безопасности" клиента.

В прокуратуре пока не прокомментировали ситуацию.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Цимбалюка вызвали на допрос в Прокуратуру Москвы. Поводом стали опубликованные украинцем ролики, "которые содержат признаки возбуждения вражды и ненависти" по отношению к россиянам.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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