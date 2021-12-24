Причиной пожара в коронавирусной реанимации в Астрахани могло стать короткое замыкание
Возгорание в одной из палат на первом этаже произошло сегодня, в результате происшествия погибли два человека.
Областная инфекционная больница имени А.М. Ничоги в Астрахани © VK / МЧС Астрахань
Причиной возгорания в коронавирусной реанимации областной инфекционной больницы имени А.М. Ничоги в Астрахани, по предварительной информации, могло стать короткое замыкание в плафоне освещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"[Короткое замыкание] в плафоне освещения в боксе реанимации на двух человек стало причиной пожара", — сообщил собеседник агентства.
Он также добавил, что автоматические пожарные системы при возгорании не сработали, причины устанавливаются. Информацию агентству подтвердили и в пресс-службе губернатора Астраханской области.
Следователи организовали процессуальную проверку по факту гибели двух человек при пожаре в больнице. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Кроме того, происшествием заинтересовалась и региональная прокуратура.
Напомним, возгорание зафиксировали утром 24 декабря на первом этаже. Около 10:00 по местному времени пожар был ликвидирован. Лайф публиковал первое фото с места происшествия.
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