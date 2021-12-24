В России впервые с 1 октября выявили менее 25 000 случаев ковида за сутки

За сутки в России выявлено 24 703 новых случая коронавируса — это минимум с 1 октября. Также впервые с 18 октября зафиксировано менее 1000 летальных исходов — 998. Кроме того, уже четыре дня подряд выздоравливают более 40 тысяч человек (сегодня — 41 213). Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего с начала эпидемии в стране заболело 10 343 353 человека, умерло 302 269 пациентов, выздоровело 9 180 379.