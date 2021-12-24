НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Астрологи узнали, какой знак зодиака станет успешнее всех в 2022 году

Этому счастливчику удастся добиться целей, которые другим всё никак не даются в руки.

24 декабря, 07:41
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Следующий год пройдёт под эгидой Чёрного водяного тигра, который особенно благоволит Львам. Они ощутят особое вдохновение и мотивацию в исполнении своих желаний, удивительными лидерскими качествами привлекая к делу многих. Следует не бояться действовать смело и настойчиво, и тогда Тигр убедится, что у Льва всё прошло по плану.

Мужчина-Лев

Рождённым под этим знаком стоит уделить особое внимание сотрудничеству и компромиссам, и гордыне здесь не место. К максимальным успехам приведёт именно общая слаженная работа, а также поддержка близких. Поэтому к ним следует отнестись с пониманием, а резкость и пренебрежение лучше оставить для других времён.

Фото © shutterstock

Фото © shutterstock

Женщина-Лев

Девушкам этого знака зодиака в 2022 году повезёт по всем фронтам — и на личном, и на профессиональном. Вокруг этих счастливиц будут виться мужчины, привлечённые жарким темпераментом и сильным характером, а на работе их ждёт особенный успех. Львицы либо получат повышение, либо найдут другое место — получше.

Три знака зодиака, для которых 2022 год станет лучшим

Три знака зодиака, для которых 2022 год станет лучшим

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1