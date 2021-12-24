Астрологи узнали, какой знак зодиака станет успешнее всех в 2022 году
Этому счастливчику удастся добиться целей, которые другим всё никак не даются в руки.
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Следующий год пройдёт под эгидой Чёрного водяного тигра, который особенно благоволит Львам. Они ощутят особое вдохновение и мотивацию в исполнении своих желаний, удивительными лидерскими качествами привлекая к делу многих. Следует не бояться действовать смело и настойчиво, и тогда Тигр убедится, что у Льва всё прошло по плану.
Мужчина-Лев
Рождённым под этим знаком стоит уделить особое внимание сотрудничеству и компромиссам, и гордыне здесь не место. К максимальным успехам приведёт именно общая слаженная работа, а также поддержка близких. Поэтому к ним следует отнестись с пониманием, а резкость и пренебрежение лучше оставить для других времён.
Фото © shutterstock
Женщина-Лев
Девушкам этого знака зодиака в 2022 году повезёт по всем фронтам — и на личном, и на профессиональном. Вокруг этих счастливиц будут виться мужчины, привлечённые жарким темпераментом и сильным характером, а на работе их ждёт особенный успех. Львицы либо получат повышение, либо найдут другое место — получше.
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