По-настоящему печальное зрелище засняли очевидцы в норильском районе Оганер. Из-за штормового ветра, который бушует в регионе вторые сутки, не устояла даже установленная на площади праздничная ёлка. По словам автора видео, старое дерево не выдержало порывов ветра в 30 м/с и "сломалось до болтов", а в комментариях под видео вспомнили знаменитое мемное видео "Никакого праздника".

Тем временем погодная ситуация в регионе только ухудшается. Местные власти даже закрыли для всех видов транспорта дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель, связывающую город с аэропортом. Это произошло из-за ухудшения видимости в связи с низовой метелью. В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю уточнили, что на выезде из Норильска сегодня дежурят сразу три наряда ДПС, а к обеспечению безопасности на дороге привлечено 18 человек и семь единиц техники из дорожной службы, ГИБДД и МЧС.