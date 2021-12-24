Двухлетний мальчик из Нижнего Тагила после подзатыльника пережил клиническую смерть

В Нижнем Тагиле двухлетний мальчик чуть не умер от кровоизлияния в мозг после подзатыльника, сообщает kp.ru.

Вечером 21 декабря ребёнка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и отёком головного мозга. Врачи диагностировали у мальчика перенесённую клиническую смерть.

По данным издания, мать ребёнка работает официанткой. Она живёт с братом, однако в этот день попросила посидеть с сыном своего друга. Именно он и ударил мальчика.

"Сначала он сказал, что ребёнок ударился лбом об пол, когда играл. Но позже признался, что дал ему подзатыльник, от которого мальчик свалился и получил тяжёлые травмы. Причина — он мешал смотреть ему телевизор", — рассказал источник.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Сообщается, что мать ребёнка стоит на учёте у инспектора по делам несовершеннолетних. Ранее она привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.