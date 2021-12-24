Двухлетний мальчик из Нижнего Тагила после подзатыльника пережил клиническую смерть
Малыша, якобы мешавшего смотреть телевизор, ударил приятель его мамы. Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб и отёк головного мозга.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
В Нижнем Тагиле двухлетний мальчик чуть не умер от кровоизлияния в мозг после подзатыльника, сообщает kp.ru.
Вечером 21 декабря ребёнка доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом и отёком головного мозга. Врачи диагностировали у мальчика перенесённую клиническую смерть.
По данным издания, мать ребёнка работает официанткой. Она живёт с братом, однако в этот день попросила посидеть с сыном своего друга. Именно он и ударил мальчика.
"Сначала он сказал, что ребёнок ударился лбом об пол, когда играл. Но позже признался, что дал ему подзатыльник, от которого мальчик свалился и получил тяжёлые травмы. Причина — он мешал смотреть ему телевизор", — рассказал источник.
Следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Сообщается, что мать ребёнка стоит на учёте у инспектора по делам несовершеннолетних. Ранее она привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
Лайф рассказывал, как под Волгоградом капитан полиции жестоко избил пятиклассников за громкую музыку. Одному из ребят страж порядка вообще разбил голову. Теперь бывшему сотруднику ГИБДД вменяют нанесение побоев. Из органов мужчину уволили.
Комментариев: 0