НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Официального предложения не было": В "Уфе" прокомментировали интерес "Базеля" к лучшему бомбардиру РПЛ Агаларову

В нынешнем сезоне 21-летний футболист забил 13 голов в 18 матчах чемпионата России.

24 декабря, 09:13
<p>Фото © ФК "Уфа"</p>

Фото © ФК "Уфа"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что в клуб не поступало официальных предложений о трансфере нападающего Гамида Агаларова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне СМИ передавали, что интерес к 21-летнему россиянину проявляет швейцарский "Базель". Уточнялось, что к представителям "Уфы" уже обращались в связи с возможным трансфером.

"По Гамиду пока рано что-либо говорить. Официального предложения от "Базеля" не поступало", — сказал Газизов.

Бремя перемен: Кокорин, Миранчук и другие российские футболисты, которым пора срочно менять команду

Бремя перемен: Кокорин, Миранчук и другие российские футболисты, которым пора срочно менять команду

Агаларов возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России в нынешнем сезоне. В 18 матчах РПЛ он забил 13 голов.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1