Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что в клуб не поступало официальных предложений о трансфере нападающего Гамида Агаларова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне СМИ передавали, что интерес к 21-летнему россиянину проявляет швейцарский "Базель". Уточнялось, что к представителям "Уфы" уже обращались в связи с возможным трансфером.

"По Гамиду пока рано что-либо говорить. Официального предложения от "Базеля" не поступало", — сказал Газизов.