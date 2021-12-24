"Официального предложения не было": В "Уфе" прокомментировали интерес "Базеля" к лучшему бомбардиру РПЛ Агаларову
В нынешнем сезоне 21-летний футболист забил 13 голов в 18 матчах чемпионата России.
Фото © ФК "Уфа"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что в клуб не поступало официальных предложений о трансфере нападающего Гамида Агаларова. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Накануне СМИ передавали, что интерес к 21-летнему россиянину проявляет швейцарский "Базель". Уточнялось, что к представителям "Уфы" уже обращались в связи с возможным трансфером.
"По Гамиду пока рано что-либо говорить. Официального предложения от "Базеля" не поступало", — сказал Газизов.
Агаларов возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России в нынешнем сезоне. В 18 матчах РПЛ он забил 13 голов.
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