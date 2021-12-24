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Терапевт Романенко перечислила главные ошибки во время новогоднего застолья

Чтобы избежать неприятных последствий, нужно есть овощные салаты, отметила специалист. По её словам, даже оливье может быть полезным.

24 декабря, 09:32

Фото © Pixabay

Не следует в новогоднюю ночь садиться за стол голодным, ведь потом человек съедает много вкусных и не всегда полезных блюд. Такую рекомендацию дала врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в беседе с "Москвой 24".

По её словам, человек, когда не ест целый день, а потом переедает, вредит здоровью печени и поджелудочной железы. Во избежание этого лучше делать небольшие перекусы в течение дня.

"Пусть это будет фруктовый салат, овощной салат, обязательно какой-то напиток. Тем самым мы подготовим свой желудочно-кишечный тракт к праздничному застолью. Мы не набросимся на еду, мы не съедим много и не навредим ни печени, ни поджелудочной железе", рассказала врач.

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Перед началом застолья Романенко также советует не принимать ферменты, ведь они нужны для переваривания пищи. "А если мы их примем перед едой, что будут переваривать эти ферменты?" — отметила терапевт, добавив, что "ничего не будут" в лучшем случае, а в худшем — навредят слизистой желудка. К тому же ферменты можно принимать только во время еды и по назначению врача, если есть проблемы с пищеварением.

Также не следует закусывать алкоголь жирной пищей — можно навредить поджелудочной железе, сообщила специалист. "Потому что жирная пища требует большого количества пищеварительных ферментов", — добавила она. К тому же из-за алкоголя может произойти спазм гладкой мускулатуры, а это создаст риск появления панкреонекроза.

Чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратить внимание на овощные салаты. Продукты, в содержании которых есть пищевые волокна в больших количествах, замедляют всасывание всех вредных веществ.

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"Оливье — это ни в коем случае не вредно, а может быть, даже и полезно, потому что там натуральные продукты яйца, овощи. Если мы не будем использовать много майонеза, а будем использовать майонез домашнего приготовления, а вредную колбасу заменим отварным мясом или курицей, этот салат доставит нам не только радость, но и будет очень полезным для нашего организма", заключила врач-терапевт.

Ранее диетолог назвала новогодние традиции, которые уже много лет вредят здоровью. Некоторые привычки вошли у россиян в разряд любимых, но специалисты советуют от них отказаться.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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