Захарова: НАТО поддерживает Киев в "крестовом походе" против населения

Страны НАТО полностью поддерживают власти Украины в "крестовом походе" против собственного населения, поставляя Незалежной вооружение, технику и военных специалистов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывает глубокое сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии. Крестовый поход против собственного населения? Или что это?.. Масштабы военного присутствия на Украине из года в год увеличиваются. Неужели этого тоже никто не замечает и не видит?" — сказала дипломат.

Захарова также отметила деградацию ситуации на линии соприкосновения в Донбассе: за две недели Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала почти 7000 нарушений режима прекращения огня.