Захарова: НАТО поддерживает Киев в "крестовом походе" против населения
Она отметила деградацию ситуации на линии соприкосновения в Донбассе: примерно каждые три минуты там происходит выстрел или взрыв.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Страны НАТО полностью поддерживают власти Украины в "крестовом походе" против собственного населения, поставляя Незалежной вооружение, технику и военных специалистов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вызывает глубокое сожаление, что страны НАТО полностью поддерживают нынешние власти Украины в этом абсолютном безумии. Крестовый поход против собственного населения? Или что это?.. Масштабы военного присутствия на Украине из года в год увеличиваются. Неужели этого тоже никто не замечает и не видит?" — сказала дипломат.
Захарова также отметила деградацию ситуации на линии соприкосновения в Донбассе: за две недели Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала почти 7000 нарушений режима прекращения огня.
"О чём это говорит? Это означает, что примерно каждые три минуты в регионе происходит выстрел, взрыв, подвергаются опасности чьи-то жизни", — добавила она.
Ранее Лайф сообщал, что МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток и развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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