В украинском селе появилась улица Коко Шанель

Улица, названная в честь французской модельерши Коко Шанель, появилась в селе Струмовка Волынской области. Об этом пишет местное издание Суспільне со ссылкой на главу Подгайцевской общины Юрия Семенюка. По его словам, улица получила такое название по просьбе застройщика, возводящего в селе большой жилищный комплекс. Идею уже одобрили депутаты сельсовета. Кстати, сам ЖК тоже получил отсылающее к мировой моде имя — "От Кутюр".

"В строительстве и облагораживании территории помогали французы, и они сами попросили застройщика что-то придумать, чтобы название объекта оказалось связано с их страной", — рассказал Семенюк.