В украинском селе появилась улица Коко Шанель
Нет, знаменитая французская модельерша никогда не бывала на Волыни. Просто застройщику помогали рабочие из этой страны.
Коко Шанель. Фото © Getty Images / Apic
Улица, названная в честь французской модельерши Коко Шанель, появилась в селе Струмовка Волынской области. Об этом пишет местное издание Суспільне со ссылкой на главу Подгайцевской общины Юрия Семенюка. По его словам, улица получила такое название по просьбе застройщика, возводящего в селе большой жилищный комплекс. Идею уже одобрили депутаты сельсовета. Кстати, сам ЖК тоже получил отсылающее к мировой моде имя — "От Кутюр".
"В строительстве и облагораживании территории помогали французы, и они сами попросили застройщика что-то придумать, чтобы название объекта оказалось связано с их страной", — рассказал Семенюк.
Ранее Лайф писал, что на Украине появился свой город Владимир. Местные депутаты добились переименования своей малой родины "без прицепки, выдуманной россиянами". А вот Львовский облсовет не добился переименования России в Московию. В обращении с претензией на "исторический анализ" авторы инициативы обвиняют Москву в "краже" названия государства.
Комментариев: 0