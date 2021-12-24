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В украинском селе появилась улица Коко Шанель

Нет, знаменитая французская модельерша никогда не бывала на Волыни. Просто застройщику помогали рабочие из этой страны.

24 декабря, 09:41
<p>Коко Шанель. Фото © Getty Images / Apic</p>

Коко Шанель. Фото © Getty Images / Apic

Улица, названная в честь французской модельерши Коко Шанель, появилась в селе Струмовка Волынской области. Об этом пишет местное издание Суспільне со ссылкой на главу Подгайцевской общины Юрия Семенюка. По его словам, улица получила такое название по просьбе застройщика, возводящего в селе большой жилищный комплекс. Идею уже одобрили депутаты сельсовета. Кстати, сам ЖК тоже получил отсылающее к мировой моде имя — "От Кутюр".

"В строительстве и облагораживании территории помогали французы, и они сами попросили застройщика что-то придумать, чтобы название объекта оказалось связано с их страной", — рассказал Семенюк.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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