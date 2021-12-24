Новак: РФ надеется на завершение сертификации "Северного потока – 2" к середине 2022 года

Процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2" завершится к середине 2022 года, надеется Правительство России. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что заявку на сертификацию подали летом.

"Это достаточно длительный процесс, хотя он может быть короче при желании. Но тем не менее, если говорить о тех нормативных актах, которые приняты в Европе, это достаточно длительный процесс. И мы надеемся, что в 2022 году, примерно к середине года [сертификация] завершится", — сообщил он.

Новак также подчеркнул, что газопровод уже построен и сейчас две его нитки заполняют технологическим газом, причём одна "уже заполнена". В скором времени этот процесс завершится и "Северный поток – 2" будет в полной мере готов к тому, чтобы голубое топливо после принятия решений пошло потребителям в Европу.