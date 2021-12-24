Новак: РФ надеется на завершение сертификации "Северного потока – 2" к середине 2022 года
Вице-премьер также напомнил, что газопровод уже построен, сейчас его нитки заполняют технологическим голубым топливом.
Газопровод "Северный поток – 2". Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Процесс сертификации газопровода "Северный поток – 2" завершится к середине 2022 года, надеется Правительство России. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что заявку на сертификацию подали летом.
"Это достаточно длительный процесс, хотя он может быть короче при желании. Но тем не менее, если говорить о тех нормативных актах, которые приняты в Европе, это достаточно длительный процесс. И мы надеемся, что в 2022 году, примерно к середине года [сертификация] завершится", — сообщил он.
Новак также подчеркнул, что газопровод уже построен и сейчас две его нитки заполняют технологическим газом, причём одна "уже заполнена". В скором времени этот процесс завершится и "Северный поток – 2" будет в полной мере готов к тому, чтобы голубое топливо после принятия решений пошло потребителям в Европу.
Ранее Новак заявил, что цена на газ в 2022 году может остаться высокой. 21 декабря стоимость топлива в Европе побила исторический рекорд и впервые превысила $2100.
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации. СМИ предполагают, что решение по "Северному потоку – 2" вряд ли примут в первой половине 2022 года. Имеется ли в виду под данным "решением" сертификация оператора трубопровода, пока не уточняется. При этом 17 декабря началось заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2".
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