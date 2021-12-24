Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала и поставила неуд Минсельхозу и Минобрнауки за слишком медленное развитие отечественного семеноводства. В связи с этим, по её словам, сенаторы возьмут ведомства под жёсткий контроль.

Во время пленарного заседания замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук сообщил, что РФ приближается к показателю в 15% по обеспечению россиян семенами картофеля, а по сахарной свёкле — к 10%.

"Вы считаете, что это подвиг — всего 15% наших семян по картофелю? <...> Мы 30 лет говорим об этом, но всё движется темпами в час по чайной ложке. Результат плачевный", — возразила Матвиенко замминистра, напомнив, что старт программы развития семеноводства был дан ещё в 2017 году.

В конечном итоге спикер Совфеда дала поручение профильным комитетам раз в полгода представлять доклад о реальном развитии семеноводства и достигнутых результатах. Матвиенко посоветовала представителям Минсельхоза и Минобрнауки "закатывать рукава", так как теперь сенаторы "не оставят их в покое".