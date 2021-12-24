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"Результат плачевный": Матвиенко поставила неуд Минобрнауки и Минсельхозу за медленное развитие семеноводства

В связи с этим спикер Совфеда посоветовала "закатывать рукава", так как теперь сенаторы не оставят ведомства в покое. По её поручению раз в полгода будут проводиться соответствующие проверки.

24 декабря, 11:55

Валентина Матвиенко. © Kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала и поставила неуд Минсельхозу и Минобрнауки за слишком медленное развитие отечественного семеноводства. В связи с этим, по её словам, сенаторы возьмут ведомства под жёсткий контроль.

Во время пленарного заседания замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук сообщил, что РФ приближается к показателю в 15% по обеспечению россиян семенами картофеля, а по сахарной свёкле — к 10%.

"Вы считаете, что это подвиг — всего 15% наших семян по картофелю? <...> Мы 30 лет говорим об этом, но всё движется темпами в час по чайной ложке. Результат плачевный", — возразила Матвиенко замминистра, напомнив, что старт программы развития семеноводства был дан ещё в 2017 году.

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В конечном итоге спикер Совфеда дала поручение профильным комитетам раз в полгода представлять доклад о реальном развитии семеноводства и достигнутых результатах. Матвиенко посоветовала представителям Минсельхоза и Минобрнауки "закатывать рукава", так как теперь сенаторы "не оставят их в покое".

Ранее Лайф писал, что овощеводы предупредили о возможной нехватке картофеля в 2022 году. Участники рынка предложили для увеличения производства предусмотреть новую меру поддержки — компенсацию по 100 тысяч рублей.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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