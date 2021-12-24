Ушёл из жизни актёр из "Шерлока Холмса" Владимир Татосов

На 96-м году жизни умер народный артист РСФСР Владимир Татосов. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко. Депутат отметила, что у актёра было онкологическое заболевание, которое обострилось на фоне коронавируса.

"В жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень весёлый, очень жизнерадостный. За несколько дней перед кончиной он мне позвонил, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили CoViD-19. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней", — сообщила парламентарий.

Драпеко подчеркнула, что для неё это очень большая потеря, так как с актёром их связывала многолетняя дружба. Парламентарий отметила, что Татосов был замечательным человеком и прекрасным артистом. Он работал в Большом драматическом театре у Товстоногова, долгие годы трудился на киностудии "Ленфильм" и снимался во многих фильмах.

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве. В 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре, а уже в следующем году был принят в труппу Ленинградского театра комедии. Зрителям он известен по кинофильмам "Шестое июля", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Двадцатый век начинается", "Большая семья", а также сериалам "Убойная сила", "Бандитский Петербург – 3" и другим. Помимо ролей в театре и кино Татосов озвучил множество фильмов, среди которых "Как стать звездой", "Ангар 18", "Ва-банк-2, или Ответный удар".