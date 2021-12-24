В Воронежской области задержан военнослужащий, завербованный украинской разведкой
Дело расследуется по статье "Госизмена". Местный гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
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В Воронежской области по подозрению в госизмене задержали военнослужащего, завербованного украинской разведкой. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Сотрудниками ФСБ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела о госизмене в отношении Ивана Сафронова. Его задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу. Свою вину он не признаёт, кроме того, Иван отказался идти на сделку со следствием.
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