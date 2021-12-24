В Воронежской области задержан военнослужащий, завербованный украинской разведкой

В Воронежской области по подозрению в госизмене задержали военнослужащего, завербованного украинской разведкой. Об этом сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Сотрудниками ФСБ в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан военнослужащий Западного военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.