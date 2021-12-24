Биолог Баранова заявила, что "омикрон" меньше других штаммов бьёт по мужчинам

Мужчины тяжелее женщин переносят дельта-штамм и первый вариант ковида — "уханьский". Однако всё может оказаться иначе в случае с "омикроном", заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова в интервью Ura.ru.

"Что касается "омикрона", то я могу высказать научную гипотезу, что ранее заметная разница в том, кто тяжелее переносит коронавирус (перекос в сторону мужчин), может исчезнуть", — сообщила Баранова.

По её словам, разница в переносимости у мужчин и женщин была замечена ещё во время первой и второй волн. Ранее было много различных предположений на этот счёт, включая негативное влияние тестостерона. Однако эта разница связана с особенностями функционирования иммунной системы представителей сильного пола.

"У мужчин есть большая склонность к цитокиновому шторму, чем у женщин, зато женщины более склонны к производству антител, в том числе аутоиммунных. Больничное лечение глюкокортикостероидами (ГКС) (подкласс стероидных гормонов, который используется для лечения ковида. — Прим. Лайфа) как раз сбивает цитокиновый шторм у госпитализированных, и поэтому мужчины сейчас справляются с вирусом почти так же хорошо, как и женщины. А до эпохи ГКС перекос в сторону более тяжёлого течения у мужчин был более выражен", — объяснила она.

По словам Барановой, омикрон-штамм быстро размножается и тем самым создаёт большую вирусную нагрузку в организме. Этот вариант ковида уже на первых стадиях является мощным, поэтому и более заразный. Однако на раннем этапе болезни "омикрон" не может полностью "скрываться" от интерферонов, следовательно, иммунная система начинает бороться с ним раньше, причём её "работа проходит более гладко, снижая опасность цитокинового шторма на второй стадии". По этой причине на один уровень встанет нужда в глюкокортикостероидах и у мужчин, и у женщин, считает эксперт.

И тем не менее пока клинические особенности омикрон-штамма остаются неизвестными, заметил вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв. Сейчас нет систематизированных исследований, но этот вариант ковида "принципиально не отличается от всех остальных греческих букв, обозначающих вариант коронавируса", — сказал он. Так, у дельта-штамма и варианта "альфа" нет ярких отличий.