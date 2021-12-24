Суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в 7,2 млрд рублей

С начала 2021 года на владельца YouTube составили 16 административных протоколов.

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Суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации.

"GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей 00 копеек", — говорится в материале суда.

Ранее Лайф рассказывал, что с начала 2021 года в отношении владельца YouTube было составлено 16 протоколов об административных нарушениях. Как указали в Роскомнадзоре, видеохостинг неоднократно отказывался выполнять требования по удалению запрещённого в России контента. Отмечалось, что штраф в отношении Google может составить от 1/20 до 1/10 годового оборота.