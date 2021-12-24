Британцы назвали Путина гениальным стратегом и призвали НАТО отступить от границы РФ

Президент России Владимир Путин является гениальным мастером политической стратегии, которому ничего не могут противопоставить западные политики. Такое мнение выразили читатели британской газеты Daily Mail, комментируя итоги большой пресс-конференции российского лидера. В частности, пользователи Сети поддержали критику Путина о том, что НАТО продолжает расширяться на восток.

"Этот парень (Путин. — Прим. Лайфа) — настоящий гроссмейстер, гениальный стратег. Жаль, что мы на Западе вынуждены мириться с тем, что нами руководят маразматики", — написал один из читателей издания.

Комментаторы считают, что НАТО следует наконец отступить от российских границ. В противном случае, по их мнению, альянс ждёт неизбежный провал. Кроме того, рассуждения о возможной войне между РФ и Украиной британцы сочли бессмысленными, так как украинцы готовы встречать русских "с распростёртыми объятиями". Один из пользователей подчеркнул, что Москва ещё с имперских времён всегда стремились гарантировать безопасность границ, чтобы внезапно не оказаться в кольце противников.

"Россия здесь держит все карты. Что сделает НАТО? Введёт свои войска? Как-то думаю, что нет. У кого-нибудь здесь хватило бы смелости на войну с Россией на земле?" — высказался ещё один читатель.

Ранее Лайф писал, что китайские СМИ восхитились смелыми и жёсткими ответами Путина на пресс-конференции. В частности, журналисты приветствовали заявление российского лидера по поводу политизации спорта. Они согласны с тем, что США бойкотируют ОИ в Пекине для сдерживания развития Поднебесной.